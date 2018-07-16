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Официальный курс доллара США снизился на 4 коп., евро вырос на 33 коп.
16 июль 2018 (15:27)
УрБК, Москва, 16.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 июля 2018 года. Курс долл. США снизился на 3,78 коп., до 62,26 руб., евро вырос на 32,96 коп., до 72,8 руб.
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