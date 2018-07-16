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Собираемость по налогу на имущество в Свердловской области составила 90%

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. Собираемость по налогам за имущество за минувший декларативный период составила 90%. Об этом 16 июля 2018 года на пресс-конференции сказал начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.



По его словам, за 2016 года гражданам были отправлены уведомления об уплате налогов на общую сумму 5,4 млрд руб. Из них к настоящему времени собрано 5 млрд руб. Сумму недоимок за указанный период П. Ваняшин сказать затруднился.



За 2017 год жителям Свердловской области разослано 1,8 млн писем. К 3 декабря текущего года в региональном УФАС рассчитывают собрать 5 млрд руб.

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