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За год зарплаты руководителей в российских компаниях сократились на 0,7%

16 июль 2018 (14:41)

УрБК, Москва, 16.07.2018. В I полугодии 2018 года совокупный доход линейных руководителей в российских компаниях сократился на 0,7%, говорится в исследовании HeadHunter.

В среднем месячный размер дохода руководителей в России в I полугодии 2018 года составил 125,1 тыс. руб. против 126 тыс. руб. в аналогичном периоде прошлого года. Доля бонусной части в этом году составила 15% от совокупного дохода, в среднем в месяц выходила сумма в 18,2 тыс. руб.

Доход ведущих специалистов за год вырос на 1,8%, до 86,3 тыс. руб., специалистов — на 1,4%, до 51,5 тыс. руб. Зарплаты сотрудников начального уровня за год сократились на 0,4%, до 26,9 тыс. руб.

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