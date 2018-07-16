Новости дня
За год зарплаты руководителей в российских компаниях сократились на 0,7%
16 июль 2018 (14:41)
УрБК, Москва, 16.07.2018. В I полугодии 2018 года совокупный доход линейных руководителей в российских компаниях сократился на 0,7%, говорится в исследовании HeadHunter.
В среднем месячный размер дохода руководителей в России в I полугодии 2018 года составил 125,1 тыс. руб. против 126 тыс. руб. в аналогичном периоде прошлого года. Доля бонусной части в этом году составила 15% от совокупного дохода, в среднем в месяц выходила сумма в 18,2 тыс. руб.
Доход ведущих специалистов за год вырос на 1,8%, до 86,3 тыс. руб., специалистов — на 1,4%, до 51,5 тыс. руб. Зарплаты сотрудников начального уровня за год сократились на 0,4%, до 26,9 тыс. руб.
В среднем месячный размер дохода руководителей в России в I полугодии 2018 года составил 125,1 тыс. руб. против 126 тыс. руб. в аналогичном периоде прошлого года. Доля бонусной части в этом году составила 15% от совокупного дохода, в среднем в месяц выходила сумма в 18,2 тыс. руб.
Доход ведущих специалистов за год вырос на 1,8%, до 86,3 тыс. руб., специалистов — на 1,4%, до 51,5 тыс. руб. Зарплаты сотрудников начального уровня за год сократились на 0,4%, до 26,9 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В I полугодии 2018 года зарплаты в сфере гостеприимства в России сократились на 3,4%
- В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 тыс. рублей
- В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 тыс. рублей
- За год зарплаты в свердловских финансовых и страховых компаниях сократились на 9%
- Активы российских банков в I полугодии сократились на 5,3%