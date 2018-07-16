Новости дня

За год зарплаты руководителей в российских компаниях сократились на 0,7%

УрБК, Москва, 16.07.2018. В I полугодии 2018 года совокупный доход линейных руководителей в российских компаниях сократился на 0,7%, говорится в исследовании HeadHunter.



В среднем месячный размер дохода руководителей в России в I полугодии 2018 года составил 125,1 тыс. руб. против 126 тыс. руб. в аналогичном периоде прошлого года. Доля бонусной части в этом году составила 15% от совокупного дохода, в среднем в месяц выходила сумма в 18,2 тыс. руб.



Доход ведущих специалистов за год вырос на 1,8%, до 86,3 тыс. руб., специалистов — на 1,4%, до 51,5 тыс. руб. Зарплаты сотрудников начального уровня за год сократились на 0,4%, до 26,9 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: