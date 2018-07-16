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В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве управляющей компании «Стрела»
16 июль 2018 (14:20)
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Управляющая компания «Стрела» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 13 июля 2018 года. Компания заявила о своем банкротстве в связи с наличием задолженности в размере 90 млн 915 тыс. руб.
УК «Стрела» была основана в декабре 2011 года для управления жилфондом в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Согласно информации на сайте организации, в 2017 году в ее управлении находились более 100 многоквартирных домов.
Соответствующий документ поступил в суд 13 июля 2018 года. Компания заявила о своем банкротстве в связи с наличием задолженности в размере 90 млн 915 тыс. руб.
УК «Стрела» была основана в декабре 2011 года для управления жилфондом в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Согласно информации на сайте организации, в 2017 году в ее управлении находились более 100 многоквартирных домов.
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