«Уральские авиалинии» подвели итоги «Иннопрома-2018»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подвела итоги работы международной промышленной выставки «Иннопром-2018». В ходе форума перевозчик представил его участникам и посетителям новинки летней полетной программы, обновленную систему бронирования на сайте, дополнительные сервисы для мобильного приложения UralAirlines и другие разработки. Гости стенда авиакомпании оценили подготовленные для них активности, особое внимание уделив возможности сделать и сразу же получить на свой смартфон объемную памятную фотографию.Напомним, авиакомпания «Уральские авиалинии» в девятый раз приняла участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2018», которая прошла с 9 по 12 июля в Екатеринбурге.В 2018 году в рамках общей темы выставки «Цифровое производство» авиакомпания презентовала обновленную систему бронирования на собственном официальном сайте www.uralairlines.com, дополнительные сервисы для мобильного приложения UralAirlines, внедрение новой платформы Airline Data Model от корпорации Oracle для обеспечения лучшего сервиса пассажиров.На стенде «Уральских авиалиний» гости выставки смогли ознакомиться с маршрутной сетью авиакомпании и новинками летнего сезона, узнать о новых услугах, приобрести фирменные сувениры и полезные аксессуары для путешествий.Посетителям особенно понравились необычные объемное фотографии в небе, которые можно было сразу загружать в свой смартфон и отправлять на электронную почту. В интерактивной фотозоне стенда было сделано более 12 тыс. 3D-фотографий в облаках, с самолетом или в компании бортпроводников.«Мы такого раньше нигде не видели, очень интересно получить на память об «Иннопроме» такую фотографию. Замечательно, что можно получить снимки прямо здесь и сейчас, а не ждать, что когда-нибудь пришлют. Вообще, на стенде мы узнали много интересного об авиакомпании, в том числе о бонусной программе «Крылья» и обновлении авиапарка», — рассказали УрБК посетители стенда.Многие не смогли уйти с пустыми руками и приобретали сувениры авиакомпании на память. Самой большой популярностью пользовались фирменные часы на слип браслете, наборы для комфортного путешествия, брелоки и флешки в форме самолета.«Посетители отметили интересный дизайн стенда. Заходя в третий павильон, многие сразу замечали парящий под потолком самолет «Уральских авиалиний». Выставка получилась насыщенная, интересная и душевная. Авиакомпания благодарит всех, кто пришел на стенд и ждет встречи в следующем году, а также на своих бортах», — рассказали в пресс-службе компании.Отметим, что «Уральские авиалинии» сегодня являются одной из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Ее пассажиропоток за январь-июнь 2018 года составил более 3 млн 940 тыс. человек, что на 19% превышает результат аналогичного периода прошлого года.