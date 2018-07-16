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Суд обязал ЕМУП «СУЭРЖ» восстановить электроснабжение дома в поселке Калиновка в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. Свердловский областной суд обязал ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» (СУЭРЖ) восстановить электроснабжение дома в поселке Калиновка в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



«В ноябре 2017 года в Калиновке произошла авария на линии электропередач: из-за ветхости столб электроснабжения упал на гараж жильцов дома № 12. Участок обслуживало ЕМУП «СУЭРЖ», с которым у собственников квартир был заключен договор на услуги по поставке электроэнергии. Ремонтная бригада компании, выехав на место после аварии, соединила оборванные провода, но столб электроснабжения не восстановила. Кабель провисал над проезжей частью дороги на высоте 2 метров», — рассказали в пресс-службе.



На просьбы жильцов о ремонте опоры организация отреагировала расторжением договора и закрытием лицевого счета. Жителям было предложено обратиться по поводу заключения договора к АО «Екатеринбургэнергосбыт».



Собственники квартир подали иск о защите прав потребителей в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.



Судом первой инстанции установлено, что линия электропередач находится под напряжением, в месте примыкания к жилому дому истцов она проходит на уровне около двух метров от земли, что не соответствует требованиям нормативных документов. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения иска, сославшись на то, что истцы отказались от предлагаемого им способа восстановления электроснабжения и настаивали именно на восстановлении столба.



Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены частично. Судом признаны незаконными действия ЕМУП «СУЭРЖ» по закрытию лицевого счета жильцов дома. В удовлетворении требования об обязании восстановить электроснабжение путем установки столба истцам отказано. Жители обратились с апелляционной жалобой в Свердловский облсуд.



Судебная коллегия Свердловского областного суда удовлетворила исковые требования жильцов частично: на ЕМУП «СУЭРЖ» возложена обязанность восстановить нормативное электроснабжение жилого дома № 12 в поселке Калиновка. В остальной части решение оставлено без изменения.

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