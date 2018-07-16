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Жители Магнитогорска получили необычный подарок от селекционера ко Дню металлурга

Необычный подарок ко Дню металлурга сделал магнитогорцам московский ученый-селекционер: он вывел сорт томата и назвал его в честь толстолистового стана 5000 Магнитогорского металлургического комбината. Об этом сообщает пресс-служба ММК.



Директор семеноводческой компании «Семко» Юрий Алексеев побывал в Магнитогорске в конце февраля нынешнего года.



«В наш город его пригласил журналист телекомпании «ТВ-ИН», автор и ведущий программы «Зеленый остров» Александр Сидельников, который также занимается селекционной работой. Понимая, как важно творческому человеку время от времени получать новые впечатления, он пригласил коллегу в самое сердце Магнитогорска - на металлургический комбинат. Экскурсия не оставила ученого равнодушным, а стан 5000 настолько впечатлил Юрия Алексеева, что прямо в цехе он пообещал создать гибрид овоща и назвать его в честь этого прокатного агрегата», — рассказали в пресс-службе.



Не прошло и полгода как был получен новый гибрид томата «Стан 5000».



«Создавая гибрид томата, Юрий Алексеев надеялся, что, вкушая эти томаты, магнитогорцы непременно почувствуют, что их автор был на стане 5000 и восхищался раскаленными металлическими заготовками. Гибрид «Стан 5000» примечателен не только выдающимся размером и прекрасным вкусом. Он еще и замечательно хранится», — пояснили в пресс-службе.



Более подробно о томате «Стан 5000» Александр Сидельников расскажет в выпуске программы «Зеленый остров» телекомпании «ТВ-ИН».

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