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Суд признал банкротом компанию «Вектор — Восток» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Вектор — Восток» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие действует с 1997 года. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.



С иском о банкротстве ООО «Вектор — Восток» в сентябре 2017 года обратилось в суд АО «Россельхозбанк». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 428 млн 662 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Вектор — Восток» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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