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Все находящиеся за рубежом туристы «Натали Турс» вернутся в Россию до 23 июля

УрБК, Москва, 16.07.2018. Все находящиеся за рубежом туристы «Натали Турс» вернутся в Россию до 23 июля, последние из них прилетят в следующее воскресенье из Турции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.



«В течение этой недели вернутся в Россию из других стран все туристы «Натали», последние 22 июля прилетят из Турции. Всем, у кого не было обратных билетов, туроператор их направил», — сказала И. Тюрина.



Напомним, туроператор «Натали Турс» 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем. На тот момент за рубежом находились более 3,5 тыс. его клиентов. Глава компании заверял, что все они имеют обратные билеты, и помощь ассоциации «Турпомощь» для вывоза не понадобится. Наибольшее число туристов находились в Испании, ОАЭ, Италии, Турции и Греции.

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