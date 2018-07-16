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В Екатеринбурге на десять суток арестовали должника
16 июль 2018 (11:26)
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. В Екатеринбурге суд назначил административный арест местному жителю, который долгое время уклонялся от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
Как пояснили в ведомстве, должник долгое время уклонялся от уплаты и препятствовал работе судебных приставов.
«При выходе судебного пристава по адресу регистрации должника последний представился «братом» неплательщика и утверждал, что его «брат-должник» не проживает по данному адресу. Однако опрос судебным приставом соседей алиментщика показал, что мнимый «брат» и есть сам должник», — говорится в сообщении.
В отношении должника был составлен протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Материалы были переданы в суд. Должнику назначен арест на десять суток.
Как пояснили в ведомстве, должник долгое время уклонялся от уплаты и препятствовал работе судебных приставов.
«При выходе судебного пристава по адресу регистрации должника последний представился «братом» неплательщика и утверждал, что его «брат-должник» не проживает по данному адресу. Однако опрос судебным приставом соседей алиментщика показал, что мнимый «брат» и есть сам должник», — говорится в сообщении.
В отношении должника был составлен протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Материалы были переданы в суд. Должнику назначен арест на десять суток.
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