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«Уральские авиалинии» предлагают скидки до 30% на «бархатный» сезон
16 июль 2018 (10:46)
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. С 16 по 29 июля 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит ежегодную распродажу «Лето в разгаре». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Если вы не успели отдохнуть летом, то сделайте это осенью в разгар «бархатного» сезона. Осеннее путешествие обойдется вам до 30% дешевле и откроет возможности для самого разного отдыха, будь то захватывающие экскурсии, пляжные удовольствия или пешие прогулки», — поясняют в пресс-службе.
В акции участвуют такие направления, как Екатеринбург — Симферополь, Сочи, Краснодар, Анапа, Калининград, Минеральные воды, Барселона, Бургас, Ларнака, Харбин, Дубай, Прага, Париж, Рим, Болонья, Санкт-Петербург, Тбилиси, Бишкек, Баку; Санкт-Петербург — Симферополь, Сочи, Батуми, Ереван, Тель-Авив, Франкфурт-на-Майне; Чита, Иркутск, Новосибирск, Барнаул, Томск, Омск — Сочи, Анапа, Симферополь, Геленджик (трансфер через Москву); Владивосток — Краснодар, Харбин, Пекин, Чанчунь; Москва — Болонья, Кутаиси, Франкфурт-на-Майне и другие.
Полный список направлений можно посмотреть на сайте авиакомпании uralairlines.com. Совершить перелет в рамках распродажи можно с 20 августа по 31 октября, обратные вылеты — с 10 сентября по 31 октября 2018 года.
«А участники программы «Крылья» могут сэкономить еще, ведь скидки акции «Лето в разгаре» суммируются с бонусами программы: 1 бонус равен 1 руб. Если вы еще не присоединились к программе «Крылья» — регистрируйтесь на сайте и получайте до 1 тыс. руб. приветственных бонусов, которые можно использовать сразу как дополнительную скидку», — рассказали в пресс-службе.
Приобретайте авиабилеты в рамках акции «Лето в разгаре» на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
«Если вы не успели отдохнуть летом, то сделайте это осенью в разгар «бархатного» сезона. Осеннее путешествие обойдется вам до 30% дешевле и откроет возможности для самого разного отдыха, будь то захватывающие экскурсии, пляжные удовольствия или пешие прогулки», — поясняют в пресс-службе.
В акции участвуют такие направления, как Екатеринбург — Симферополь, Сочи, Краснодар, Анапа, Калининград, Минеральные воды, Барселона, Бургас, Ларнака, Харбин, Дубай, Прага, Париж, Рим, Болонья, Санкт-Петербург, Тбилиси, Бишкек, Баку; Санкт-Петербург — Симферополь, Сочи, Батуми, Ереван, Тель-Авив, Франкфурт-на-Майне; Чита, Иркутск, Новосибирск, Барнаул, Томск, Омск — Сочи, Анапа, Симферополь, Геленджик (трансфер через Москву); Владивосток — Краснодар, Харбин, Пекин, Чанчунь; Москва — Болонья, Кутаиси, Франкфурт-на-Майне и другие.
Полный список направлений можно посмотреть на сайте авиакомпании uralairlines.com. Совершить перелет в рамках распродажи можно с 20 августа по 31 октября, обратные вылеты — с 10 сентября по 31 октября 2018 года.
«А участники программы «Крылья» могут сэкономить еще, ведь скидки акции «Лето в разгаре» суммируются с бонусами программы: 1 бонус равен 1 руб. Если вы еще не присоединились к программе «Крылья» — регистрируйтесь на сайте и получайте до 1 тыс. руб. приветственных бонусов, которые можно использовать сразу как дополнительную скидку», — рассказали в пресс-службе.
Приобретайте авиабилеты в рамках акции «Лето в разгаре» на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
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