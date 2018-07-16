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В Екатеринбурге на 1,5 месяца закроют транспортное движение по улице Софьи Ковалевской

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. В Екатеринбурге почти на 1,5 месяца будет перекрыто движение по улице Софьи Ковалевской, сообщает официальный портал города.



Транспортное сообщение будет ограничено возле дома № 4.



Проезд будет закрыт с 16 июля по 25 августа 2018 года в связи с ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения. Ответственный за проведение работ — УрФУ имени Б. Н. Ельцина.

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