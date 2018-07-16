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Посетители выставки «Иннопром-2018» сделали более 12 тысяч фотографий на стенде «Уральских авиалиний»
16 июль 2018 (09:08)
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» подвела итоги работы международной промышленной выставки Иннопром-2018. За четыре дня выставки гости стенда авиакомпании съели 50 кг взлетной карамели, получили в подарок 20 тыс. надувных самолетов и 18 тыс. красочных открыток с изображениями наших Airbus A320 и видами городов полетной программы авиакомпании.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, посетителям особенно понравились необычные объемное фотографии в небе, которые можно было сразу загружать в свой смартфон и отправлять на электронную почту. В интерактивной фотозоне стенда было сделано более 12 тыс. 3D-фотографий в облаках, с самолетом или в компании бортпроводников.
«Многие не смогли уйти с пустыми руками и приобретали сувениры авиакомпании на память. Самой большой популярностью пользовались фирменные часы на слип браслете, наборы для комфортного путешествия, брелоки и флешки в форме самолета», ― прокомментировали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Посетители отметили интересный дизайн стенда. Заходя в третий павильон, многие сразу замечали парящий под потолком самолет «Уральских авиалиний». Выставка получилась насыщенная, интересная и душевная, отмечают в авиакомпании.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, посетителям особенно понравились необычные объемное фотографии в небе, которые можно было сразу загружать в свой смартфон и отправлять на электронную почту. В интерактивной фотозоне стенда было сделано более 12 тыс. 3D-фотографий в облаках, с самолетом или в компании бортпроводников.
«Многие не смогли уйти с пустыми руками и приобретали сувениры авиакомпании на память. Самой большой популярностью пользовались фирменные часы на слип браслете, наборы для комфортного путешествия, брелоки и флешки в форме самолета», ― прокомментировали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Посетители отметили интересный дизайн стенда. Заходя в третий павильон, многие сразу замечали парящий под потолком самолет «Уральских авиалиний». Выставка получилась насыщенная, интересная и душевная, отмечают в авиакомпании.
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