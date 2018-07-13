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ММК улучшает жилищные условия работников предприятия

УрБК, Магнитогорск, 13.07.2018. В Магнитогорске в строящемся жилом комплексе «Ключ» состоялась торжественная сдача трехподъездного многоквартирного жилого дома, построенного для работников Группы ПАО «ММК» в рамках долгосрочной жилищной программы «Доступное жилье — металлургам Магнитки». Об этом сообщает пресс-служба ММК.



«Со сдачей этого дома, приуроченной к профессиональному празднику металлургов, начинается поэтапный пуск в эксплуатацию оставшихся 4-х домов жилого комплекса «Ключ», — отмечают в пресс-службе.



В новом четырехэтажном трехподъездном жилом доме по ул. Труда, 44/5 общей площадью 3 096,3 кв. м. имеется 56 квартир: 16 однокомнатных общей площадью 36,17-37,97 кв. м., 32 двухкомнатные квартиры общей площадью 52,43-63,77 кв. м., 8 трехкомнатных квартир общей площадью 72,20-80,19 кв. м. Всего в ЖК «Ключ» 192 квартиры: 40 однокомнатных, 112 двухкомнатных, 40 трехкомнатных, их общая площадь достигает 11 214,88 кв. м.



При строительстве дома применялись современные материалы и технологии по энергосбережению и учету ресурсов. Все квартиры — с полной чистовой отделкой. Впервые в домах используется газ для индивидуальной подготовки горячей воды и отопления.



Построенные ЖИФ «Ключ» дома, помимо высокой степени комфортности и качества отделки квартир, отличаются высоким уровнем благоустройства прилегающей территории.



Для работников Группы ПАО «ММК» в рамках этой жилищной программы стоимость жилья составляет на первом этаже дома 31,5 тыс. руб. за кв. м. общей площади, на остальных (втором-четвертом этажах) — 32,84 тыс. руб. Первоначальный взнос работника — до 30% стоимости квартиры с предоставлением рассрочки на этапе строительства. После чего используется ипотечная схема кредитования по льготной ставке.



Необходимо также отметить, что в рамках программы «Помощь молодым семьям в приобретении жилья» ежегодно несколько молодых семей работников ММК, отобранных по итогам конкурсов профессионального мастерства и научно-технических конференций, получают субсидию в размере 250 тыс. руб. на оплату первоначального взноса.

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