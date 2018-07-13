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АКОРТ раскритиковала законопроект о запрете на возврат производителям нереализованной продукции
13 июль 2018 (17:18)
УрБК, Москва, 13.07.2018. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) раскритиковала законопроект, предлагающий запретить ритейлерам возвращать производителям нереализованную продукцию. Соответствующее заявление размещено на сайте организации.
Как посчитали в АКОРТ, обоснования к законопроекту основаны на недостоверной информации и «сформулирован без должной профессиональной экспертизы».
«Не соответствует действительности утверждение о намеренном нарушении равенства сторон и перекладывании розничной торговлей рисков и ответственности на производителей за счет существующей добросовестной практики возврата торговыми сетями нереализованных продуктов питания строго в соответствии с заключенными договорами», — говорится в сообщении.
Также в организации посчитали, что законопроект не отражает запрос производителей и регионов и не способствует восстановлению прав потребителей. Кроме того, в Ассоциации заявили, что не располагают данными о поддержке инициативы со стороны общественных объединений, бизнес-сообщества и органов власти.
В этой связи в АКОРТ посчитали нецелесообразным принятие такого законопроекта. Напомним, что документ был внесен на рассмотрение Госдумы 16 января 2018 года.
Как посчитали в АКОРТ, обоснования к законопроекту основаны на недостоверной информации и «сформулирован без должной профессиональной экспертизы».
«Не соответствует действительности утверждение о намеренном нарушении равенства сторон и перекладывании розничной торговлей рисков и ответственности на производителей за счет существующей добросовестной практики возврата торговыми сетями нереализованных продуктов питания строго в соответствии с заключенными договорами», — говорится в сообщении.
Также в организации посчитали, что законопроект не отражает запрос производителей и регионов и не способствует восстановлению прав потребителей. Кроме того, в Ассоциации заявили, что не располагают данными о поддержке инициативы со стороны общественных объединений, бизнес-сообщества и органов власти.
В этой связи в АКОРТ посчитали нецелесообразным принятие такого законопроекта. Напомним, что документ был внесен на рассмотрение Госдумы 16 января 2018 года.
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