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АКОРТ раскритиковала законопроект о запрете на возврат производителям нереализованной продукции

УрБК, Москва, 13.07.2018. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) раскритиковала законопроект, предлагающий запретить ритейлерам возвращать производителям нереализованную продукцию. Соответствующее заявление размещено на сайте организации.



Как посчитали в АКОРТ, обоснования к законопроекту основаны на недостоверной информации и «сформулирован без должной профессиональной экспертизы».



«Не соответствует действительности утверждение о намеренном нарушении равенства сторон и перекладывании розничной торговлей рисков и ответственности на производителей за счет существующей добросовестной практики возврата торговыми сетями нереализованных продуктов питания строго в соответствии с заключенными договорами», — говорится в сообщении.



Также в организации посчитали, что законопроект не отражает запрос производителей и регионов и не способствует восстановлению прав потребителей. Кроме того, в Ассоциации заявили, что не располагают данными о поддержке инициативы со стороны общественных объединений, бизнес-сообщества и органов власти.



В этой связи в АКОРТ посчитали нецелесообразным принятие такого законопроекта. Напомним, что документ был внесен на рассмотрение Госдумы 16 января 2018 года.

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