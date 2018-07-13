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Алапаевская горбольница больше года не могла расплатиться за медицинские материалы
13 июль 2018 (16:52)
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. ГБУЗ Свердловской области «Алапаевская центральная районная больница» со значительной задержкой расплатилась с частной компанией за поставку химических реагентов и медицинских материалов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, горбольница 15 мая 2017 года и 10 января 2018 года заключила государственные контракты с ООО «Арт-Медика» на поставку химических реактивов, расходных медицинских материалов.
«Несмотря на своевременное исполнение юридическим лицом своих обязательств, учреждением здравоохранения оплата в установленные государственными контрактами сроки не произведена, в связи с чем образовалась задолженность перед ООО «Арт-Медика» в размере 1,2 млн руб.», — говорится в сообщении.
В отношении главного врача Алапаевской центральной районной больницы было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд».
Региональное УФАС, рассмотрев постановление прокуратуры, привлекло главного врача Алапаевской центральной районной больницы к административной ответственности, объявив ему предупреждение.
Кроме того, областному Минздраву и главе региона прокуратура внесла представление. После этого задолженность за поставки была погашена.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, горбольница 15 мая 2017 года и 10 января 2018 года заключила государственные контракты с ООО «Арт-Медика» на поставку химических реактивов, расходных медицинских материалов.
«Несмотря на своевременное исполнение юридическим лицом своих обязательств, учреждением здравоохранения оплата в установленные государственными контрактами сроки не произведена, в связи с чем образовалась задолженность перед ООО «Арт-Медика» в размере 1,2 млн руб.», — говорится в сообщении.
В отношении главного врача Алапаевской центральной районной больницы было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд».
Региональное УФАС, рассмотрев постановление прокуратуры, привлекло главного врача Алапаевской центральной районной больницы к административной ответственности, объявив ему предупреждение.
Кроме того, областному Минздраву и главе региона прокуратура внесла представление. После этого задолженность за поставки была погашена.
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