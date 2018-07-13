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Из-за неблагоприятной погоды потери урожая зерна в России могут достигнуть 30 млн тонн
13 июль 2018 (15:46)
УрБК, Москва, 13.07.2018. Минсельхоз РФ прогнозирует урожай пшеницы в стране в 2018 году на уровне 64,4 млн т. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные министерства.
«Валовой сбор зерна прогнозируется в пределах 100 млн т, в том числе пшеницы — 64,4 млн т», — сказали в ведомстве.
В прошлом году РФ получила рекордный урожай зерна за всю свою историю — 135,4 млн т, включая 85,9 млн т пшеницы. Урожай зерна в 2016 году составил 120,7 млн т.
Потери урожая зерна в России из-за погодных условий могут составить порядка 30 млн т, валовой сбор прогнозируется в пределах 100 млн т, сообщили в Минсельхозе РФ.
«В 2018 году в ряде субъектов Российской Федерации наблюдаются неблагоприятные погодные условия. В частности, в результате гибели посевов от засухи чрезвычайная ситуация объявлена на территории Чеченской Республики, Республики Крым, Волгоградской области, Республики Алтай, Республики Калмыкия. Также режим ЧС планируется ввести в Астраханской и Ростовской областях», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, как добавили в министерстве, ещё в восьми субъектах РФ режим чрезвычайной ситуации объявлен в результате переувлажнения почвы, в том числе в Алтайском крае, Архангельской области, Республике Саха (Якутия), Томской области, Новосибирской области, Омской области, Кемеровской области и Забайкальском крае.
«Общий объем потерь урожая может составить порядка 30 млн т, а валовой сбор зерна прогнозируется в пределах 100 млн т, в том числе пшеницы — 64,4 млн т. По результатам проведения мониторинга уборочных работ в 2018 году прогноз будет корректироваться», — отметили в Минсельхозе.
«Валовой сбор зерна прогнозируется в пределах 100 млн т, в том числе пшеницы — 64,4 млн т», — сказали в ведомстве.
В прошлом году РФ получила рекордный урожай зерна за всю свою историю — 135,4 млн т, включая 85,9 млн т пшеницы. Урожай зерна в 2016 году составил 120,7 млн т.
Потери урожая зерна в России из-за погодных условий могут составить порядка 30 млн т, валовой сбор прогнозируется в пределах 100 млн т, сообщили в Минсельхозе РФ.
«В 2018 году в ряде субъектов Российской Федерации наблюдаются неблагоприятные погодные условия. В частности, в результате гибели посевов от засухи чрезвычайная ситуация объявлена на территории Чеченской Республики, Республики Крым, Волгоградской области, Республики Алтай, Республики Калмыкия. Также режим ЧС планируется ввести в Астраханской и Ростовской областях», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, как добавили в министерстве, ещё в восьми субъектах РФ режим чрезвычайной ситуации объявлен в результате переувлажнения почвы, в том числе в Алтайском крае, Архангельской области, Республике Саха (Якутия), Томской области, Новосибирской области, Омской области, Кемеровской области и Забайкальском крае.
«Общий объем потерь урожая может составить порядка 30 млн т, а валовой сбор зерна прогнозируется в пределах 100 млн т, в том числе пшеницы — 64,4 млн т. По результатам проведения мониторинга уборочных работ в 2018 году прогноз будет корректироваться», — отметили в Минсельхозе.
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