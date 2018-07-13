Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро снизился на 21 коп.

УрБК, Москва, 13.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные, 14-15 июля 2018 года. Курс долл. США вырос на 8,72 коп., до 62,29 руб., евро снизился на 21,58 коп., до 72,46 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: