Кризис

Минэкономразвития РФ ожидает рост годовой инфляции в августе до 2,9-3,1%

В июле 2018 года темпы роста потребительских цен в России вернутся на уровень 0,3-0,4%, а в августе ожидается нулевой рост цен либо дефляция в 0,1%. Об этом сообщается в обзоре «Картина инфляции», опубликованном Минэкономразвития РФ.



При этом в годовом выражении инфляция ускорится до 2,5-2,6% в июле и до 2,9-3,1% в августе, что связано с низкой базой соответствующих месяцев прошлого года, полагают аналитики министерства.



В июне 2018 года годовые темпы потребительской инфляции снизились до 2,3% по сравнению с 2,4% в марте-мае. В то же время в помесячном выражении (с устранением сезонности) рост потребительских цен ускорился (до 0,45% после 0,35-0,4% в предыдущие три месяца). В Минэкономразвития отмечают, что июньская инфляция оказалась несколько выше прогнозных значений.

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