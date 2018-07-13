Группа ЧТПЗ совершенствует систему профобразования

Фотография пресс-службы ЧТПЗ

Группа ЧТПЗ, правительство Свердловской области и Первоуральский городской округ подписали «дорожную карту» по взаимодействию в сфере управления организациями профобразования. Она определяет приоритетные направления совместной работы промышленных предприятий, образовательных учреждений, органов власти и местного самоуправления. Результатом этой работы станет повышение качества подготовки кадров для Белой металлургии.Документ подписали первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов, временно исполняющий полномочия главы ГО Первоуральск Игорь Кабец в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2018», которая с 9 по 12 июля прошла в Екатеринбурге.«Дорожная карта» содержит конкретные шаги в развитии договоренностей, достигнутых в феврале 2018 года в Сочи на площадке Российского инвестиционного форума между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, министром образования РФ Ольгой Васильевой, председателем совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андреем Комаровым и генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Речь идет о создании управляющей компании в форме некоммерческой организации, которая будет работать над обеспечением деятельности сразу двух учебных заведений — Первоуральского металлургического колледжа и Первоуральского политехникума.«Дорожная карта» определяет три приоритетных направления совместной работы промышленных предприятий, образовательных организаций, органов власти и местного самоуправления. Первое — формирование единой цифровой образовательной среды «школа-техникум-завод». Оно предполагает создание центра онлайн-образования, разработку электронных портфолио обучающихся. Второе направление — внедрение культуры высокой производительности в образовательный процесс. Третье — это масштабирование полученного опыта. Совместно с ПТНЗ мы прилагаем все усилия, чтобы эффективно управлять созданным в Первоуральске уникальным образовательным учреждением, повышать престиж рабочих профессий, внедрять новые стандарты обучения», — пояснил Алексей Орлов.Результатом совместной работы станет качественное улучшение профессионального образования в Свердловской области, решение задачи подготовки кадров для высокотехнологического производства и цифровой экономики.«С целью подготовки квалифицированных кадров для предприятий Белой металлургии Группа ЧТПЗ одной из первых в стране начала развивать систему дуального образования. Мы накопили передовой опыт в области взаимодействия с профессиональными учебными заведениями и выработали эффективные методики практико-ориентированного обучения студентов. Наши инновационные наработки заслуживают комплексного внедрения в систему профессионального образования. Подписание «дорожной карты» способствует этому и конкретизирует работу в данном направлении на ближайшие годы», — подчеркивает Алексей Дронов.В продолжение работы по усовершенствованию подготовки кадров для Белой металлургии Группа ЧТПЗ инициировала также пилотный проект управляющей компании, АНО «Институт развития дуального образования», который возьмет на себя ряд прикладных функций Первоуральского политехникума и Первоуральского металлургического колледжа.В рамках проекта официальный представитель управляющей компании АНО «Институт развития дуального образования» Александр Коковихин, директор Первоуральского политехникума Елена Марченкова и директор Первоуральского металлургического колледжа Ольга Антипина подписали соглашение о сотрудничестве.В целях реализации соглашения стороны планируют проводить профессиональную подготовку, повышение квалификации педагогов профессионального образования, мастеров производственного обучения и наставников на производстве. Также они намерены развивать лабораторную, исследовательскую и учебную базы, организовывать проведение совместных презентаций, конференций, семинаров, совещаний для обсуждения, рассмотрения и тиражирования накопленного опыта.«Подписание соглашения позволит профессиональному образованию и производству выработать новые подходы в повышении эффективности процессов обучения будущих специалистов. Намечены основные направления в создании обновлённой образовательной среды, благоприятной для инновационных форм обучения, в продвижении технологий бережливого производства. В процессе реализации проекта будут задействованы все педагоги колледжей, основные работодатели Первоуральска, родители студентов программы «Будущее Белой металлургии» и сотрудники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ)», — отмечает руководитель департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Диана Матвеева.По ее словам, промежуточные итоги проекта будут регулярно освещаться на мероприятиях Министерства просвещения Российской Федерации и в администрации губернатора Свердловской области.Отметим, что Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России. За семь лет действия проекта Образовательный центр ЧТПЗ подготовил более 600 квалифицированных рабочих, лучшие из которых трудоустроены в цехи Белой металлургии. Программа «Будущее Белой металлургии» признана Министерством образования и науки РФ и Агентством стратегических инициатив лучшей практикой подготовки рабочих кадров по дуальной модели образования.