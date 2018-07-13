Александр Белоусов: Участие в «Иннопроме» помогает нам выстроить коммерческую политику

Фотография с сайта УЭХК

— Я бы начал не с порошков, поскольку мы по соглашению с Минобрнауки РФ разрабатываем сам двухлазерный 3D-принтер. На сегодняшний день «пилотный» образец уже готов и проходит наладку.Конечно, учитывая, что не только тот принтер, который мы разрабатываем, но все мировые аддитивные установки ориентированы на специальные порошки, это тема непростая. Наиболее «продвинутые» из таких порошков производятся в Германии, остальные же по качеству приближаются к ним, но недостаточно. Это дорогая, наукоемкая и высокотехнологичная продукция.И мы на Новоуральской площадке планируем заняться конструированием установки для производства порошков для 3D-принтеров. Сейчас идет оформление инвестиционного проекта. Когда он будет сформирован, мы защитим его в Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», затем в самой госкорпорации, и тогда уже приступим к созданию установки.— Мы понимаем, что необходимо развивать общепромышленную деятельность в нашем городе. Это новая продуктовая линейка, новые идеи, производство, рабочие места. Поэтому мы и занялись данной темой. В «сухом остатке» по соглашению между комбинатом и Минпромнауки на нашей промплощадке должно начаться производство 3D-принтеров — к этому мы и идем. Понятно, что тема новая, есть определенные сложности, но мы с ними справимся.— В нашей стране немало желающих заниматься этой тематикой, но мы, на мой взгляд, идем на полшага впереди.— Этот принтер — двухлазерный, то есть можно одну деталь изготавливать сразу из двух порошков. Такая биметаллическая продукция востребована в машиностроении, самолетостроении и других отраслях. На сегодняшний день российских двухлазерных промышленных принтеров не существует: в данном случае мы выступаем пионерами.Да, на рынке есть 3D-принтеры. Но это в основном продукция зарубежных или совместных предприятий, и из-за санкций с таким оборудованием могут возникнуть сложности. Между тем наши устройства — чисто отечественные, доступные любому российскому бизнесу. Рассчитываем, что они будут дешевле, чем зарубежные аналоги. Это наши основные преимущества.— На мой взгляд, неплохо идет проект по литий-ионным накопителям. На первом этапе мы при помощи НПО «Центротех» перевели на такие аккумуляторы весь напольный заводской электротранспорт УЭХК. Это почти 50 единиц подвижного состава.Это дало ощутимый экономический эффект: на первом этапе — 6,3 млн руб., на втором — еще 5,4 млн руб. в год. Кроме того, стали не нужны зарядные станции — наши накопители достаточно включить в обыкновенную розетку.Наши коллеги — ООО «НПО «Центротех» — заключили соглашение с машиностроительным заводом им. Калинина в Екатеринбурге, стали изготавливать для них накопители энергии. И вскоре серийные электропогрузчики производства МЗИК будут выпускаться с новоуральскими накопителями. Я считаю, что это настоящий прорыв на данном направлении. Надеюсь, в ближайшей перспективе появятся заказы, и накопители пойдут на рынок.— Такая тема есть: у НПО «Центротех» есть соглашение с компанией «Тролза», которая выпускает отечественные троллейбусы или, как их еще называют, электробусы. Если опытный образец, который мы изготовим, будет удовлетворять требованиям заказчика, я думаю, новая серия электробусов пойдет уже с нашими накопителями. Думаю, к концу 2018 года испытания уже завершатся.— Предприятие занимает достаточно прочные позиции. С прошлого года объем продаж вырос примерно в 1,5 раза. В прошлом году объем выручки «Экоальянса» составил порядка 2,6 млрд руб., в этом году он приближается к 3 млрд руб.Объем российского рынка, который сегодня занимает компания, составляет около 80%. Мы надеемся, что следующим этапом станет выход на зарубежные рынки. Также в планах — расширение производства, построение новых модулей.— Комбинат выступает как материнская компания. Мы являемся неким генератором идей в русле общего направления развития Новоуральского промышленного кластера. Сам же УЭХК занимается только производством обогащенного урана.— Темы напольного транспорта, оборудования для топливно-энергетического рынка родились и на полях «Иннопрома». Сегодня у нас развиваются контакты по химическим источникам тока, фильтровальной продукции. Мы изучаем запросы рынка: что востребовано. Это помогает нам правильно выстраивать свою коммерческую политику.