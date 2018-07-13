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В Екатеринбурге началось восстановление горячего водоснабжения на Сортировке
13 июль 2018 (13:30)
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. В Екатеринбурге началось восстановление горячего водоснабжения (ГВС), которое было ограничено на сетях «Екатеринбургской теплоснабжающей компании». Об этом сообщает пресс-служба филиала компании.
Первоначально из-за ремонта на Среднеуральской ГРЭС под ограничения должны были попасть Орджоникидзевский и Железнодорожные районы города, а также Верхняя Пышма.
В Железнодорожном районе ГВС отключать не стали после перераспределения нагрузки на магистральных сетях.
«Энергетики дополнительно увеличили подпитку с Гурзуфской котельной, Ново-Свердловской и Свердловской ТЭЦ. В результате проведенных мероприятий полностью удалось снять ограничения ГВС в микрорайоне «Сортировка», — говорится в сообщении.
Отметим, что по распоряжению МинЖКХ по Свердловской области в Екатеринбурге в период проведения ЧМ-2018 было запрещено отключать дома от электросетей, а также сетей ХВС и ГВС.
Первоначально из-за ремонта на Среднеуральской ГРЭС под ограничения должны были попасть Орджоникидзевский и Железнодорожные районы города, а также Верхняя Пышма.
В Железнодорожном районе ГВС отключать не стали после перераспределения нагрузки на магистральных сетях.
«Энергетики дополнительно увеличили подпитку с Гурзуфской котельной, Ново-Свердловской и Свердловской ТЭЦ. В результате проведенных мероприятий полностью удалось снять ограничения ГВС в микрорайоне «Сортировка», — говорится в сообщении.
Отметим, что по распоряжению МинЖКХ по Свердловской области в Екатеринбурге в период проведения ЧМ-2018 было запрещено отключать дома от электросетей, а также сетей ХВС и ГВС.
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