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Магазины «Пятерочка» и «Магнит» в Екатеринбурге оштрафовали за нарушения при выгрузке товаров

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ООО «Агроторг» (владеет сетью «Пятерочка») и АО «Тандер» (владеет сетью «Магнит») на 15 тыс. руб. каждое за нарушения при выгрузке товаров в магазинах на улице Бакинских Комиссаров.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, жители дома по ул. Бакинских Комиссаров, 122 пожаловались в Роспотребнадзор на нарушение их прав руководством магазинов «Магнит» и «Пятерочка», расположенных в этом доме.



«Дело в том, что загрузка товаров в торговые точки осуществляется с придомовой территории жилого многоквартирного дома, с торца, имеющего окна. Это создает для жильцов постоянный дискомфорт», ― пояснили в облсуде.



Проверка Роспотребнадзора подтвердила нарушение санитарно-эпидемиологических норм при выгрузке товаров в магазины.



«В санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях также установлен запрет на загрузку материалов, продукции для помещений общественного назначения со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры. Это направлено на защиту условий проживания, отдыха людей в жилых зданиях, которые не должны ухудшаться от деятельности организаций», ― прокомментировали в пресс-службе облсуда.



Торговые точки имели возможность выгружать товары, не нарушая права жителей дома, однако не делали это, заключили инспекторы надзорного органа и обратились в суд. Суд признал компании виновными в административном правонарушении и оштрафовал их. Представители торговых сетей обжаловали решение в Свердловском областном суде, однако судья апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дел, не нашел оснований для отмены постановлений.

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