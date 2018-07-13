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В Екатеринбурге во время ЧМ-2018 популярность пивных магазинов выросла на 88%

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. В Екатеринбурге популярность пивных магазинов выросла на 88% с начала Чемпионата мира по футболу, заключили аналитики Яндекса на основе увеличения числа поисковых запросов пользователей приложения Яндекс.Карты.



«Интерес к барам во время соревнований был в 1,5 раза выше, чем до начала турнира, а к магазинам пива — почти в два раза. Многие, похоже, приезжали на игры на машинах: спрос на парковки и автомойки во время чемпионата был в 1,5 раза выше, чем до него. Категория «Парки культуры и отдыха» так сильно прибавила в популярности, очевидно, потому, что люди искали фан-зону, расположенную в парке Маяковского», ― прокомментировали авторы исследования.



Количество поисковых запросов стадиона выросло в четыре раза, гостиниц — в 1,65 раза, зоопарка, баров, магазинов спортивной одежды — в 1,5 раза по каждой категории.

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