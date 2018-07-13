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Шалинская центральная горбольница полгода не платила за отопление

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. ГБУЗ Свердловской области «Шалинская центральная городская больница» полгода не оплачивала отопление.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, медучреждение заключило в январе 2018 года госконтракт с МУП «Шалинская жилищно-коммунальная служба» на предоставление услуги «отопление». Тепло поступало в городскую больницу бесперебойно, но медицинское учреждение за услуги не платило. Общий долг перед поставщиком составил 2,3 млн руб.



«В связи с бездействием руководства учреждения здравоохранения, а также с отсутствием ведомственного контроля со стороны министерства здравоохранения Свердловской области прокуратура в июне 2018 года внесла представление губернатору Свердловской области, по результатам рассмотрения которого вышеуказанная задолженность погашена в полном объеме», — говорится в сообщении.



После вмешательства прокуратуры предприятию ЖКХ перечислено 2,3 млн руб. за оказанные услуги по теплоснабжению.

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