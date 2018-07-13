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За последние три недели розничные цены на бензин в Свердловской области не изменились

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. За период с 18 июня по 8 июля 2018 года средние розничные цены на моторное топливо на территории Свердловской области не изменились.



Опубликованные региональным Управлением ФАС России данные свидетельствуют, что в течение указанного периода средняя розничная цена бензина марки АИ-95 составила 43,11 руб. за литр, АИ-92 (93) — 40,29 руб. за литр. Дизельное топливо на протяжении трех недель реализовывалось в среднем по 43,98 руб. за литр.



Напомним, за пять месяцев 2018 года в Свердловской области средняя розничная цена бензина выросла на 9,1% к прошлогоднему уровню, достигнув 40,8 руб. за литр. Резкий рост стоимости топлива начался в апреле и продолжался до начала июня.

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