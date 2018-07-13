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Глава МИД России передумал ехать в Грецию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил поездку в Греции после высылки российских дипломатов, сообщает ТАСС.



По словам собеседника агентства, «приглашение было получено пару месяцев назад, и визит планировался на осень». «Учитывая текущую ситуацию, нет понимания, как визит в принципе может быть осуществлен», — указал источник.



11 июля греческая газета Kathimerini сообщила, что из страны было решено выслать двух российских дипломатов, еще двум запретят въезд. Издание поясняло, что они обвиняются во вмешательстве во внутренние дела государства и незаконных действиях против национальной безопасности Греции. В частности, им вменяют «попытку извлечения и распространения информации» и подкуп греческих государственных деятелей.



Позднее представитель правительства Греции Димитрис Дзанакопулос подтвердил информацию о высылке дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что данный шаг не скажется позитивно на двусторонних отношениях и будет иметь зеркальные последствия.

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