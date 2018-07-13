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В Хельсинки доставлен лимузин Владимира Путина

В столицу Хельсинки доставлен российский лимузин «Кортеж», предназначенный для передвижения первых лиц государства, сообщает «Газета.Ru».



«Кортеж» опробовал президент России Владимир Путин, который прибыл на нем на инаугурацию.



По данным издания, лимузин Путина был доставлен в Хельсинки на борту Ил-76.



Как отмечается, вместе с автомобилем проекта «Кортеж» в столицу Финляндии также прибыли несколько машин сопровождения.



Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с Трампом детали предстоящей встречи с Путиным.



По словам финского президента, его ожидания от предстоящей встречи стали «более оптимистичными».

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