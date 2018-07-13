Дайджест
Исследователи ожидают солнечное затмение суперлуной
13 июль 2018 (11:21)
В пятницу, 13 июля, ученые Московского планетария ожидают солнечного затмения суперлуной, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что на территории России, а также во всем Северном полушарии планеты феномен разглядеть будет невозможно.
Кроме того, в сообщении говорится, что «событие начнется в 04.48 мск на восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана, а закончится в 07.14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой».
На суше частное затмение с очень малой фазой можно будет наблюдать только в Австралии в окрестностях города Мельбурн и на острове Тасмания. Наибольшая фаза затмения составит всего 0,34 (Луна закроет чуть больше одной третьей части диска Солнца).
Затмение произойдет в момент так называемого суперлуния — астрономического явления, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с нахождением Луны в перигее, то есть на минимальном удалении от Земли.
Уточняется, что на территории России, а также во всем Северном полушарии планеты феномен разглядеть будет невозможно.
Кроме того, в сообщении говорится, что «событие начнется в 04.48 мск на восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана, а закончится в 07.14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой».
На суше частное затмение с очень малой фазой можно будет наблюдать только в Австралии в окрестностях города Мельбурн и на острове Тасмания. Наибольшая фаза затмения составит всего 0,34 (Луна закроет чуть больше одной третьей части диска Солнца).
Затмение произойдет в момент так называемого суперлуния — астрономического явления, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с нахождением Луны в перигее, то есть на минимальном удалении от Земли.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать