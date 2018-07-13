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Исследователи ожидают солнечное затмение суперлуной

В пятницу, 13 июля, ученые Московского планетария ожидают солнечного затмения суперлуной, сообщает РИА Новости.



Уточняется, что на территории России, а также во всем Северном полушарии планеты феномен разглядеть будет невозможно.



Кроме того, в сообщении говорится, что «событие начнется в 04.48 мск на восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана, а закончится в 07.14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой».



На суше частное затмение с очень малой фазой можно будет наблюдать только в Австралии в окрестностях города Мельбурн и на острове Тасмания. Наибольшая фаза затмения составит всего 0,34 (Луна закроет чуть больше одной третьей части диска Солнца).



Затмение произойдет в момент так называемого суперлуния — астрономического явления, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с нахождением Луны в перигее, то есть на минимальном удалении от Земли.

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