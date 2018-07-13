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В Верховной Раде заметили раздражение Европы по украинскому вопросу

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заметил, что Европа начинает испытывать раздражение при упоминании украинского вопроса, сообщает «Лента.ру».



«Хорошо, что на переговорах Путина и Трампа украинский вопрос еще стоит. Я только что вернулся с берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает. Никто не понимает, почему не выполняются минские соглашения, почему украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он — принять законы. Это не может сделать ни бундестаг, ни конгресс Соединенных Штатов, ни Государственная Дума, это можем сделать только мы. Однако мы не можем этого сделать, потому что этот вопрос блокирует коалиция и президент», — посетовал он.



25 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что газопровод «Северный поток-2» является гибридным оружием России против Европейского союза. В том же месяце депутат Верховной рады от партии «Народный фронт» Александр Кирш предложил Киеву шантажировать МВФ, чтобы добиться более выгодных условий кредитования.



Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.

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