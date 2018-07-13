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Инциденты с «Новичком» не повлияли на встречу Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп не стал отказываться от встречи с российским коллегой Владимиром Путины из-за ряда отравлений в Великобритании, сообщает «Лента.ру».



«Я думаю, что ладить с Китаем, ладить с Россией — это хорошо», — сказал он, отвечая на вопрос, не повлияло ли применение нервно-паралитического вещества на планы встретиться с Путиным 16 июля в Хельсинки.



30 июня пара британцев отравилась в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества, которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее одна из отравленных умерла в больнице. В британском Минобороны в смерти женщины от «Новичка» обвинили Россию. Москва обвинения отвергает.



26 марта из-за «дела Скрипаля» США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле. Россия применила зеркальные меры, вызвав недовольство в Вашингтоне.

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