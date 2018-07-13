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Суд обязал администрацию Нижнего Тагила ликвидировать в городе свалку твердых коммунальных отходов

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение природоохранного законодательства на территории Нижнего Тагила. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий в районе улиц Софьи Перовской, Ангарской и Серебряного тракта на территории разрушенных гаражей в 190 м. западнее дома № 50 по ул. Софьи Перовской выявлена свалка твердых коммунальных отходов площадью не менее 15,7 кв. м., общим объемом не менее 10 куб. м.



Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском к администрации Нижнего Тагила с требованиями принять меры к ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.



Ленинский районный суд Нижнего Тагила требования прокурора удовлетворил.



Однако с данным решением суда не согласилась администрация города, которая полагала, что является ненадлежащим ответчиком в связи с отсутствием регионального правового акта о перераспределении полномочий в области обращения с отходами.



Между тем в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 16 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится участие в организации деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. Статья 7 ФЗ «Об охране окружающей среды» также к вопросам местного значения относит организацию мероприятий по охране окружающей среды в границах округа; участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых бытовых отходов. Аналогичные положения закреплены в Уставе Нижнего Тагила.



Суд согласился с мнением прокурора, указав, что бездействие ответчика по решению вопросов местного значения в части неприятия мер по ликвидации несанкционированной свалки приводит к нарушению прав и законных интересов граждан, проживающих на территории города, нарушает действующее природоохранное законодательство.



Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила от без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу.

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