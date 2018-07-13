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В период ЧМ-2018 трафик онлайн-магазинов упал на 46%
13 июль 2018 (10:41)
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. В период Чемпионата мира по футболу-2018 трафик интернет-магазинов в России сократился на 46%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Qrator Labs.
Вместе с тем президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил, что «кардинальных изменений» в июле 2018 года зафиксировано не было.
Кроме того, по данным Qrator Labs, на 28% сократился трафик торговых площадок в интернете.
Одновременно с этим возросла посещаемость онлайн-касс (в 6 раз), сервисов по заказу такси (в 2 раза), а также онлайн-банков (на 27%). Однако в дни проведения матчей с участием сборной России спрос на такси и банковские услуги падал.
Вместе с тем президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил, что «кардинальных изменений» в июле 2018 года зафиксировано не было.
Кроме того, по данным Qrator Labs, на 28% сократился трафик торговых площадок в интернете.
Одновременно с этим возросла посещаемость онлайн-касс (в 6 раз), сервисов по заказу такси (в 2 раза), а также онлайн-банков (на 27%). Однако в дни проведения матчей с участием сборной России спрос на такси и банковские услуги падал.
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