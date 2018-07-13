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Пассажиропоток «Уральских авиалиний» за январь-июнь на 19% превысил прошлогодний показатель

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. Пассажиропоток «Уральских авиалиний» за январь-июнь 2018 года составил 3 млн 940 тыс. 472 человека, что на 19% превышает результат первого полугодия прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.



Самыми популярными маршрутами с мая по июнь стали Москва — Симферополь, Екатеринбург — Москва, Москва — Калининград, Москва — Сочи, Москва — Барселона. В июне авиакомпания осуществляла перевозки болельщиков на Чемпионат мира по футболу из разных стран мира: Перу, Уругвая, Египта, Австралии, Польши, Германии, Колумбии, Саудовской Аравии, Ирана, Франции, Испании. Услугами авиакомпании также воспользовалась сборная Мексики по футболу.



В июне 2018 года «Уральские авиалинии» перевезли 917 тыс. 526 пассажиров (+18% к показателям июня 2017 года). Всего за этот месяц было выполнено 6 тыс. 098 рейсов, из которых 450 дополнительных рейсов были введены специально для Чемпионата мира. Это регулярные и чартерные рейсы в города проведения мундиаля, среди них Саранск — совершенно новое направление в полетной программе. В целом авиакомпания совершала полеты во все 11 городов ЧМ 2018 и перевезла более 50 тыс. пассажиров.



В период с 1 января по 30 июня 2018 года самолеты авиакомпании выполнили 28 тыс. 132 рейса: 15 тыс. 645 — по России, 5 тыс. 741 — по СНГ, 6 тыс. 746 — за рубеж. Количество выполненных рейсов выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



В июне всего было выполнено 3 тыс. 626 рейсов по России, 810 — в страны СНГ и 1 тыс. 662 рейса — в страны дальнего зарубежья. Пассажирооборот за июнь составил 2 113 931 тысяч пассажирокиллометров.

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