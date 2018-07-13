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В Ивделе из-за дождей река вышла из берегов и подтопила участки 52 домов

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. Из-за продолжительных сильных дождей река Ивдель вышла из берегов и подтопила 52 придомовые территории в одноименном городе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



По оперативным данным, подтопленных жилых домов и пострадавших нет. Все пострадавшие территории находятся в микрорайоне Кардон. Спасатели организовали там круглосуточное дежурство.



«На случай повышения уровня воды и возможной эвакуации населения зоны подтопления администрацией Ивдельского городского округа подготовлены автобусы и пункт временного размещения населения. На сегодняшний день необходимости в эвакуации жителей нет, жизнеобеспечение населения не нарушено», ― прокомментировали в региональном ГУ МЧС.

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