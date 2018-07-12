Кризис
Россия продлила продовольственное эмбарго на 2019 год
12 июль 2018 (17:35)
Президент РФ Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2019 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вступает в силу со дня подписания. Правительству РФ поручено при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных специальных экономических мер.
Напомним, продовольственное эмбарго в России ввели в августе 2014 года. В настоящее время в страну запрещено ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.
Документ вступает в силу со дня подписания. Правительству РФ поручено при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных специальных экономических мер.
Напомним, продовольственное эмбарго в России ввели в августе 2014 года. В настоящее время в страну запрещено ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.
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