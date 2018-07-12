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На «Иннопроме-2018» Группа ЧТПЗ инициировала пилотный проект в сфере дуального образования

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге Институт развития дуального образования, Первоуральский политехникум и Первоуральский металлургический колледж заключили соглашение о совместной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Документ подписали официальный представитель управляющей компании — АНО «Институт развития дуального образования» Александр Коковихин, директор Первоуральского политехникума Елена Марченкова и директор Первоуральского металлургического колледжа Ольга Антипина.



Соглашение заключено в целях реализации работы, которая ведется Группой ЧТПЗ, Министерством образования и науки РФ, правительством Свердловской области и Агентством стратегических инициатив (АСИ) по разработке, апробации и внедрению эффективного механизма управления профессиональными образовательными организациями на основе государственно-частного партнерства. В рамках этого взаимодействия Группа ЧТПЗ инициировала пилотный проект управляющей компании — АНО «Институт развития дуального образования», который возьмет на себя ряд прикладных функций Первоуральского политехникума и Первоуральского металлургического колледжа.



В целях реализации соглашения стороны планируют проводить профессиональную подготовку, повышение квалификации педагогов профессионального образования, мастеров производственного обучения и наставников на производстве, развивать лабораторную, исследовательскую и учебную базы, организовывать проведение совместных презентаций, конференций, семинаров, совещаний для обсуждения, рассмотрения и тиражирования накопленного опыта.



«Подписание соглашения позволит профессиональному образованию и производству выработать новые подходы в повышении эффективности процессов обучения будущих специалистов. Намечены основные направления в создании обновлённой образовательной среды, благоприятной для инновационных форм обучения, в продвижении технологий бережливого производства. В процессе реализации проекта будут задействованы все педагоги колледжей, основные работодатели Первоуральска, родители студентов программы «Будущее Белой металлургии» и сотрудники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ)», — отмечает руководитель департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Диана Матвеева.



По ее словам, промежуточные итоги проекта будут регулярно освещаться на мероприятиях Министерства просвещения РФ и в администрации губернатора Свердловской области.



Напомним, Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России. За семь лет действия проекта Образовательный центр ЧТПЗ подготовил более 600 квалифицированных рабочих, лучшие из которых трудоустроены в цехи Белой металлургии. Программа «Будущее Белой металлургии» признана Минобрнауки РФ и АСИ лучшей практикой подготовки рабочих кадров по дуальной модели образования.

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