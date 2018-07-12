Новости дня
В Кушве надзорные органы пресекли незаконный оборот контрафактной спортивной одежды
12 июль 2018 (17:13)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. В ходе надзорных мероприятий, проведенных прокуратурой совместно с полицией, выявлен факт продажи индивидуальным предпринимателем в магазине на территории Кушвы спортивных футболок с незаконно нанесенным обозначением товарного знака известной спортивной фирмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе осмотра места происшествия продукция сотрудниками полиции была изъята и направлена на экспертизу правообладателю указанного товарного знака, имеющего представительство в Москве. По результатам экспертизы зафиксирован ущерб от реализации контрафакта.
По результатам надзорных мероприятий прокуратура Кушвы направила заявление в Арбитражный суд Свердловской области о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров».
Суд иск удовлетворил и привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности с конфискацией контрафактной продукции.
В ходе осмотра места происшествия продукция сотрудниками полиции была изъята и направлена на экспертизу правообладателю указанного товарного знака, имеющего представительство в Москве. По результатам экспертизы зафиксирован ущерб от реализации контрафакта.
По результатам надзорных мероприятий прокуратура Кушвы направила заявление в Арбитражный суд Свердловской области о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров».
Суд иск удовлетворил и привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности с конфискацией контрафактной продукции.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Красноуфимске предприниматель в третий раз попался на продаже контрафактной обуви
- В Кушве предприниматель оштрафован за продажу контрафактной спортивной одежды
- В ТЦ «Дирижабль» выявлен факт незаконного использования товарного знака Silvano Fashion Group
- В Березовском уничтожена партия контрафактной обуви
- На железнодорожном вокзале Екатеринбурга торговали поддельными часами Calvin Klein