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В Кушве надзорные органы пресекли незаконный оборот контрафактной спортивной одежды

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. В ходе надзорных мероприятий, проведенных прокуратурой совместно с полицией, выявлен факт продажи индивидуальным предпринимателем в магазине на территории Кушвы спортивных футболок с незаконно нанесенным обозначением товарного знака известной спортивной фирмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе осмотра места происшествия продукция сотрудниками полиции была изъята и направлена на экспертизу правообладателю указанного товарного знака, имеющего представительство в Москве. По результатам экспертизы зафиксирован ущерб от реализации контрафакта.



По результатам надзорных мероприятий прокуратура Кушвы направила заявление в Арбитражный суд Свердловской области о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров».



Суд иск удовлетворил и привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности с конфискацией контрафактной продукции.

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