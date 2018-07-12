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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за гроз

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. Синоптики вновь прогнозируют ухудшение погодных условий в Свердловской области. Как сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12-13 июля в регионе ожидаются грозы, град и сильный ветер.



«12-13 июля в отдельных районах Свердловской и Челябинской областей сохранятся грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра 25 м/с», ― предупреждают в Свердловском Гидрометцентре.



В связи с неблагополучным прогнозом в ФКУ «Уралуправтодор» рекомендуют водителям транспортных средств ограничить скорость на дорогах.



«В целях недопущения аварийных ситуаций, ДТП, заторов, перерывов в движении, снижения риска их возникновений и смягчения возможных последствий ФКУ «Уралуправтодор» рекомендует водителям вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного средства, учитывая дорожные и метеорологические условия», ― сообщили в ведомстве.

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