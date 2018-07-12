Новости дня
Минтруд РФ назвал причину низкой индексации пенсий
12 июль 2018 (15:53)
УрБК, Москва, 12.07.2018. Замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов заявил, что без повышения пенсионного возраста невозможно будет индексировать пенсии выше уровня инфляции, сообщает «Интерфакс».
По оценке А. Пудова, повышение возрастного ценза позволит индексировать пенсию на 7% в год, что составит 1 тыс. руб. на человека.
Напомним, согласно законопроекту правительства РФ, пенсионный возраст для мужчин предлагается увеличить до 65 лет, для женщин — до 60 лет.
По оценке А. Пудова, повышение возрастного ценза позволит индексировать пенсию на 7% в год, что составит 1 тыс. руб. на человека.
Напомним, согласно законопроекту правительства РФ, пенсионный возраст для мужчин предлагается увеличить до 65 лет, для женщин — до 60 лет.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Минтруде рассчитывают увеличить страховую пенсию до 34 тыс. рублей после увеличения ценза
- Минтруд не будет смягчать пенсионную реформу для женщин
- Минтруд не будет смягчать пенсионную реформу для женщин
- Почти 90% россиян негативно относятся к намерению властей увеличить возраст выхода на пенсию
- Минфин сообщил об индексации пенсии в 2019 году на 7%