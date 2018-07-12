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Минтруд РФ назвал причину низкой индексации пенсий

УрБК, Москва, 12.07.2018. Замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов заявил, что без повышения пенсионного возраста невозможно будет индексировать пенсии выше уровня инфляции, сообщает «Интерфакс».



По оценке А. Пудова, повышение возрастного ценза позволит индексировать пенсию на 7% в год, что составит 1 тыс. руб. на человека.



Напомним, согласно законопроекту правительства РФ, пенсионный возраст для мужчин предлагается увеличить до 65 лет, для женщин — до 60 лет.

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