Новости дня

На «Иннопроме-2018» подписано соглашение о создании управляющей компании по подготовке белых металлургов

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. В рамках IX международной промышленной выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге 12 июля подписано соглашение о создании управляющей компании по подготовке высококвалифицированных кадров для Белой металлургии. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Документ подписали первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов, управляющий директор АО «Первоуральский новотрубный завод» Алексей Дронов, исполняющий обязанности главы администрации Первоуральска Игорь Кабец.



Соглашение содержит конкретные шаги по развитию договоренностей, достигнутых в феврале в Сочи на площадке Российского инвестиционного форума между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, министром образования Ольгой Васильевой, председателем совета директоров ЧТПЗ Андреем Комаровым и генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Речь идет о создании управляющей компании в форме НКО, которая будет работать над обеспечением деятельности сразу двух учебных заведений — Первоуральского металлургического колледжа и Первоуральского политехнического техникума.



«Дорожной картой, которая подписана сегодня на полях «Иннопрома», определены три приоритетных направления совместной работы промышленных предприятий, образовательных организаций, органов власти и местного самоуправления. Первое — формирование единой цифровой образовательной среды «школа-техникум-завод». Оно предполагает создание центра онлайн-образование, создание онлайн-курсов, разработку электронных портфолио обучающихся. Второе направление — внедрение культуры высокой производительности в образовательный процесс. Наконец, третье — это масштабирование полученного опыта», — рассказал А. Орлов.



По его словам, результатом совместной работы станет качественное улучшение профессионального образования в Свердловской области, решение задачи подготовки кадров для новой экономики.



«Совместно с ПТНЗ мы прилагаем все усилия, чтобы управлять созданным в Первоуральске уникальным образовательным учреждением, повышать престиж рабочих профессий, внедрять новые стандарты обучения. Мы готовили этот документ с февраля, прорабатывали детально каждый шаг и сегодня вышли на финишную прямую», — заявил А. Орлов.



По словам Алексея Дронова, в двух учебных заведениях под эгидой одной управляющей компании будет обучаться более тысячи человек — будущих белых металлургов. Игорь Кабец добавил, что особую важность реализация проекта приобретает в свете установок главы государства по развитию цифровой экономики.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: