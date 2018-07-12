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Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро снизился на 16 коп.
12 июль 2018 (15:02)
УрБК, Москва, 12.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 июля 2018 года. Курс долл. США вырос на 10,82 коп., до 62,20 руб., евро снизился на 16,55 коп., до 72,68 руб.
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