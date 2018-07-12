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Инженеры ЕВРАЗ НТМК удостоены премии имени Черепановых

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. Технический директор комбината Павел Зажигаев и заместитель начальника технического управления Константин Шведов в 2018 году вошли в число 22 лучших инженеров Свердловской области. Награды металлургам вручил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов на выставке «Иннопром-2018».



Как сообщает пресс-служба предприятия, Павел Зажигаев отмечен за вклад в модернизацию доменного производства ЕВРАЗ НТМК, внедрение технологий, направленных на увеличение производительности и снижение негативного воздействия на окружающую среду.



«Он принимал активное участие в строительстве и вводе в эксплуатацию новой доменной печи № 7 — самой чистой и технологичной в России. Выбросы во время выпусков чугуна улавливаются и очищаются от примесей в рукавных фильтрах, что позволяет свести к минимуму загрязнение атмосферы», — говорится в сообщении.



Константин Шведов удостоен высокой награды за эффективное руководство проектами по оптимизации производственных процессов и освоению новых видов металлопроката. При его участии освоены новые марки стали в конвертерном цехе, контррельсовый уголок, различные профилеразмеры швеллера, крановые рельсы, а также двутавровые балки высоких классов прочности С390Б и С440Б.



Премия имени изобретателей первого русского паровоза была учреждена в Свердловской области в 1997 году. За эти годы звания лауреатов удостоены почти 300 человек, в их числе более тридцати металлургов ЕВРАЗ НТМК.

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