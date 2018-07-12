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В Минтруде рассчитывают увеличить страховую пенсию до 34 тыс. рублей после увеличения ценза

УрБК, Москва, 12.07.2018. Верхний порог страховой пенсии может быть увеличен до 34 тыс. руб. после увеличения пенсионного возраста, но при определенных условиях, считает замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов.



«С учетом тех изменений, которые предлагаются к рассмотрению в ближайшее время в части изменения параметров пенсионной системы, мы будем минимальный социальный стандарт про 40% коэффициента замещения индивидуального заработка к индивидуальной пенсии выполнять. И даже для высокодоходных групп», — приводит слова А. Пудова «Интерфакс».



По его словам, такую сумму сможет получать работник, который ежемесячно получает 85 тыс. руб. В таком случае предельная величина базы для начисления страховых взносов составит 1 млн 021 тыс. руб.



Вместе с тем чиновник отметил, что средняя ежемесячная зарплата по стране составляет 40 тыс. руб. Страховая часть пенсии, таким образом, составит 16 тыс. руб.

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