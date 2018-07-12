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В 14 жилых домах Екатеринбурга из-за плановых работ отключили холодную воду

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. В Екатеринбурге 12 июля с 13.00 до 15.00 из-за плановых работ на оборудовании МУП «Водоканала» холодное водоснабжение отключено в 14 жилых домах. Об этом сообщает УК «Стандарт».



Как указано в сообщении, холодной воды не будет по адресам: ул. Большакова, 147а, 147в, 145, 153, 153а, 153б, 155, 157; ул. Московская, 193а; ул. Серова, 4 и ул. Фурманова, 110, 112, 114, 122.

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