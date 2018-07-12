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В России 38% покупателей туров готовы отказаться от услуг туроператоров

УрБК, Москва, 12.07.2018. Среди опрошенных жителей России, за последние три года пользовавшихся услугами туроператоров, 65% беспокоит ситуация, складывающаяся на рынке организованного туризма. При этом 38% респондентов готовы организовывать отдых самостоятельно, сообщает пресс-служба сервиса путешествий OneTwoTrip.



Больше всего покупатели туров боятся купить путевку, но не уехать в отпуск (так ответили 39% опрошенных), 27% отметили, что опасаются улететь за границу и столкнуться с трудностями при заселении в отель. 16% беспокоятся, что могут столкнуться с проблемами при возвращении домой. Самой незначительной проблемой организованного туризма участники опроса назвали задержки чартерных рейсов (10% ответов).



Подавляющее большинство организованных туристов внимательно относятся к планированию отдыха. 87% респондентов отметили, что они обращают внимание на то, какой именно оператор будет организовывать их поездку. 71% интересуются тем, на каком — регулярном или чартерном — рейсе предстоит лететь (во втором случае выше шансы изменения расписания и отмены рейса при возникновении проблем у оператора).



Особое внимание в рамках исследования было уделено тому, повлияет ли ситуация с финансовыми сложностями нескольких операторов на поведение потребителей. На вопрос: «Допускаете ли вы, что из-за проблем туроператоров в следующий раз решите организовать поездку самостоятельно? » ответ: «Однозначно да» дали 38% респондентов. Еще 47% были менее уверены в ответе и выбрали вариант «скорее да». Отрицательно на этот вопрос ответили только 14% респондентов.



«Процесс переориентации потребителей от организованного туризма к самостоятельному планированию поездок в будущем однозначно продолжится. Но и на массовых направлениях (Турция, Кипр, Греция, Таиланд, Вьетнам и других) доля организованного туризма останется высокой, потому что туристу очень просто самому убедиться в том, что предложения операторов на них чаще всего выгоднее, а организованная поездка комфортнее», — считает руководитель направления пакетных тревел-продуктов OneTwoTrip Антон Ким.

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