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В России большинство нарушителей ПДД пользуются возможностью оплачивать штрафы со скидкой в 50%

УрБК, Москва, 12.07.2018. Около 32 млн штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) оплачено с начала года в России с 50% скидкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.



«В первой половине 2018 года сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 55,2 млн постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, из них 54,1 млн могли быть уплачены в размере 50%. Всего уплачено со скидкой 31,9 млн штрафов. Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство водителей и владельцев автомашин воспользовалось уплатой штрафа со скидкой», — сказала И. Волк.



По ее словам, возможность оплатить административный штраф в размере 50% привела к увеличению количества запросов на сервис по проверке штрафов официального сайта Госавтоинспекции.



«В Госавтоинспекции уверены, что возможность уплаты административного штрафа за правонарушения в области дорожного движения в размере половины суммы стимулирует граждан не затягивать с этой процедурой и, таким образом, должна повысить количество штрафов, уплачиваемых правонарушителями добровольно. Это позволит сконцентрировать усилия государства на борьбе с действительно злостными неплательщиками штрафов», — заключила И. Волк.

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