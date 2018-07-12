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На «Иннопроме-2018» компания «Центротех» представила современные аккумуляторы для электротранспорта

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске) представило на международной промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге модули накопителей энергии для электротранспорта, а также электропогрузчик, успешно функционирующий на производствах ТВЭЛ.



Отметим, что развитие производства систем накопления электроэнергии, в том числе транспортного применения, по словам экспертов ТВЭЛ, является одним из важных примеров новых бизнесов Росатома.



ТВЭЛ не только производит и поставляет активные материалы для производства литий ионных аккумуляторов, например, для космической отрасли. Логистический транспорт на нескольких предприятиях Топливного дивизиона Росатома уже давно работает на литий-ионных накопителях энергии собственного производства.



Сейчас на предприятии в Новоуральске (НПО «Центротех») ведется подготовка серийного производства систем накопления электроэнергии для пассажирского электротранспорта, в том числе электробусов. Опытный образец уже проходит испытания.



«Мы являемся разработчиками систем накопления энергии по трем основным направлениям: внутриплощадочный заводской электротранспорт, стационарные накопители энергии и городской электротранспорт. Сегодня на выставке мы представляем образец, предназначенный для заводского транспорта. Такими литий-ионными накопителями собственного производства мы уже переоснастили транспорт на двух предприятиях ГК «Росатом» и показали экономический эффект: эксплуатационные издержки нашей продукции значительно ниже, чем у других типов накопителей. Причем мы предлагаем комплексную услугу: проводим полный анализ работы электротранспорта на предприятии, показываем, каким будет экономический эффект, заключаем договор на поставку с гарантийным и постгарантийным обслуживанием», — рассказал руководитель программы «Электротехническая продукция» НПО «Центротех» Александр Фефелов.



По его словам, сегодня одной из задач является подготовка серийного производства, рассчитанного на более широкий рынок.



В частности, планируется разработка и создание систем накопления энергии для коммунальной техники (к примеру, для малогабаритных уличных уборочных машин).



«У предприятий Росатома есть возможности, чтобы в перспективе обеспечить весь городской электротранспорт системами накопления энергии. Причем эту задачу можно трактовать не только с точки зрения обеспечения существующего электротранспорта, но и создания единой типизированной зарядной инфраструктуры для массового внедрения электротранспорта, что в значительной степени оздоровит «легкие» любого города. Накопители электроэнергии являются неотъемлемой частью систем бесперебойного и аварийного энергообеспечения объектов города, в том числе для социально значимых объектов, таких как медицинские учреждения. Эти задачи также могут быть обеспечены за счет систем накопления электроэнергии производства предприятий Росатома», — поясняют в департаменте коммуникаций АО «ТВЭЛ».

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