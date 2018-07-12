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В Кольцово задержали иностранца по обвинению в покушении на переход границы
12 июль 2018 (11:44)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан гражданин Узбекистана, обвиняемый на родине в покушении на незаконный переход границы группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в январе 2018 года мужчину задержали работники НЦБ Интерпола совместно с сотрудниками транспортной полиции.
«В ходе экстрадиционной проверки установлено, что обвиняемый в ноябре 2014 года совместно с соотечественниками пытался незаконно пересечь границу Республики Узбекистан и попасть на территорию Кыргызской Республики, однако был остановлен сотрудниками компетентных органов», — говорится в сообщении.
В настоящее время иностранный гражданин находится в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области и ожидает передачи властям Республики Узбекистан.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в январе 2018 года мужчину задержали работники НЦБ Интерпола совместно с сотрудниками транспортной полиции.
«В ходе экстрадиционной проверки установлено, что обвиняемый в ноябре 2014 года совместно с соотечественниками пытался незаконно пересечь границу Республики Узбекистан и попасть на территорию Кыргызской Республики, однако был остановлен сотрудниками компетентных органов», — говорится в сообщении.
В настоящее время иностранный гражданин находится в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области и ожидает передачи властям Республики Узбекистан.
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