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Денис Мантуров оценил инвестиции в организацию «Экспо-2025» в Екатеринбурге в 200 млрд рублей
12 июль 2018 (11:25)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. Инвестиции в организацию кластера для проведения в Екатеринбурге выставки «Экспо-2025» планируются в объеме более 200 млрд руб. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Выделена территория в 555 га в Екатеринбурге, где планируется создать огромный, такой суперинновационный микрорайон, где будут размещаться экспозиции, которые в последующем будут использоваться как центр обучения, инновационный кластер вместе с девелопментом», — рассказал министр.
По его словам, в основном инвестиции в этот проект планируется привлекать из внебюджетных источников.
Напомним, ранее бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович предварительно оценивал проведение выставки «Экспо-2025» в Екатеринбурге в 100-150 млрд руб.
«Выделена территория в 555 га в Екатеринбурге, где планируется создать огромный, такой суперинновационный микрорайон, где будут размещаться экспозиции, которые в последующем будут использоваться как центр обучения, инновационный кластер вместе с девелопментом», — рассказал министр.
По его словам, в основном инвестиции в этот проект планируется привлекать из внебюджетных источников.
Напомним, ранее бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович предварительно оценивал проведение выставки «Экспо-2025» в Екатеринбурге в 100-150 млрд руб.
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